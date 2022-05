L'uomo che vive al Parco nord di Milano da due mesi

Sembra quasi di conoscerlo già Mirko, l'uomo che da due mesi dorme al Parco nord di Milano. Quando lo incontriamo per la prima volta vicino all'albero che custodisce tutti i suoi averi, tre sacchi con pochi, selezionati, oggetti, ci soprende la familiarità che ce lo rende in qualche modo vicino. Forse ci aspettavamo di trovare una persona diversa da noi, che fosse per il modo di parlare, le abitudini o i riferimenti culturali, ma invece Mirko è proprio come noi. E quello che è successo a lui - passare da una vita normale, con un comodo letto dove dormire, un lavoro regolare e una compagna, a un'esistenza fatta delle fatiche della strada - potrebbe potenzialmente accadere a chiunque.

È scosso da brividi di freddo dopo la notte passata sul bagnato, visto il temporale di martedì sera. Ma lui continua a scherzare, "cammino come un vecchietto", ci dice, "l'altro giorno mi ha superato persino un piccione". Nonostante tutto non ha grandi richieste, se non quella di riuscire a raggiungere la sua compagna in Romania, dove lo aspetterebbero una casa e un lavoro "a zappare la terra", che gli andrebbe benissimo. E tuttavia non può: l'iter burocratico per ottenere la carta d'identità che gli servirebbe per l'espatrio richiede l'indicazione di un domicilio, che, ovviamente, non ha. Un circolo vizioso che lo ha inchiodato alla panchina del Parco nord dove è costretto a dormire. Davanti a un laghetto popolato da eleganti cigni, il luogo che gli regala un po' di bellezza ogni mattina quando apre gli occhi, ci ha raccontato la sua storia.

Puoi presentarti?

"Mi chiamo Mirko Bruno Di Natale, ho 47 anni, sono nato a Milano, sono tecnico informatico"

Perché ci troviamo qui?

"Bella domanda! Siamo qui perché con la pandemia ho perso il lavoro, la gente aveva paura del virus e non mi voleva a casa. Di sera prima andavo anche a consegnare le pizze, ma anche la pizzeria ha chiuso. Intanto alla mia compagna hanno ridotto il lavoro da 8 a 3 ore al giorno. Siamo arrivati ad avere in due 21 euro al giorno, e, ovviamente, con questa cifra non riuscivamo più a pagare affitto e bollette. È arrivato l'ufficiale giudiziario, ha fatto cambiare la serratura dal fabbro e nel giro di un'ora e mezza siamo dovuti andare via di casa"

Da quanto tempo vivi in queste condizioni?

"Sono due mesi e qualche giorno che vivo al Parco nord su una panchina, quando non piove. Quando piove mi concedono di mettermi sotto al tendone del bar. Tutte le mie cose le tengo sotto a quest'albero, così almeno sono un po' al riparo. Anche se non sono cose di valore, è tutto quello che ho. La cosa più difficile... è proprio vivere, perché dormendo o per terra o su una panchina, ormai ho un dolore unico dappertutto. Grazie alla generosità delle persone però almeno riesco a mangiare quasi tutti i giorni".

Hai paura a dormire qua?

"Sì, cerco di stare vicino al capannone del bar dove ci sono le telecamere. Di notte nel parco ci sono anche maleintenzionati. Mi hanno già rubato il marsupio dove avevo caricabatterie e occhiali da vista"

Come fai a farti la doccia, andare in bagno?

"È da più di due mesi che non mi faccio una doccia. Mi lavo a pezzi alla fontanella, di notte, per non farmi vedere. Ma più di così non riesco a fare. A Savina, la splendida persona che ogni giorno mi aiuta, del gruppo Solidarietà di quartiene Niguarda Bicocca Bresso, dicevo che se faccio una doccia ora, esco a metà di giugno"

E per mangiare?

"Mi aiuta molto la solidarietà di zona. Ieri sono venuti e mi hanno portato al Lidl per comprare qualcosa. Ogni tanto anche io chiedo in giro qualche moneta, devo dirvi la verità. Fabio e Francesca, marito e moglie, entrambi bravissimi, sempre del gruppo Solidarietà di quartiene, mi hanno ricomprato il marsupio che mi era stato sottratto e ogni tanto mi portano anche le medicine che devo prendere per la tachicardia e gli attacchi di panico di cui soffro. L'altro giorno Savina è venuta qui a portarmi una pizza che abbiamo mangiato insieme. Era una vita che non lo facevo".

Non ti sei rivolto al Comune o a qualche associazione per ricevere aiuto?

"Certo, sia io sia il gruppo di quartiere ci siamo rivolti ad associazioni e servizi sociali. La risposta dei centri di accoglienza è sempre che sono pieni per via dell'emergenza ucraina. Se mi dessero una mano a portare i sacchetti, io andrei anche in un dormitorio. Tutta quella roba non ce la faccio a portarla da solo, faccio già fatica a stare in piedi, perché non sto bene".

Tu hai una compagna in Romania, che non riesci a raggiungere perché sei senza documenti...

"Lei ha vissuto qui con me per tre settimane. La figlia poi l'ha chiamata e le ha detto 'mamma, ti vengo a prendere'. Lei non voleva andarsene, ma io ho insistito: non me la sentivo più di farle fare questa vita. Non è giusto che una donna viva in questo modo. Mentre eravamo qui insieme, una notte, hanno anche cercato di violentarla, per fortuna me ne sono accorto e ho combattuto con quest'uomo per evitare il peggio. Ci amiamo e ci sentiamo tutti i giorni, sono felice che lei non debba più stare qui in queste condizioni".

Ma perché non ti fanno la carta d'identità?

"Non avendo una residenza, è molto difficile. Io non risulto più a Cormano, comune dove avevo l'ultima residenza, né in nessun altro indirizzo. Il gruppo di quartiere che mi sta aiutando ha anche provato a prendere appuntamento col sindaco di Cormano, ma per il momento rimane in attesa di sapere qualcosa"

Aspettando che questo problema burocratico si risolva, di che cosa avresti bisogno in questo momento?

"Mi servirebbe qualcosa per andare a prendermi da mangiare. A parte quello, è di un tetto che avrei bisogno, per cercare di riprendermi, farmi una doccia. Perché in queste condizioni non mi prenderebbero a lavorare da nessuna parte, nemmeno a lavare i piatti"

Se qualcuno volesse darti una mano come potrebbe fare?

"Non so, ditegli di venire qui da me, mi trovano vicino al laghetto del Parco nord, a fianco al bar. Oppure dategli il mio numero di telefono, 393 106 6225"

Quello che stai vivendo tu pensi potrebbe capitare a chiunque?

"Potrebbe. Solo che non so in quanti reggerebbero, perché è molto dura, di notte devi stare sempre all'erta, di giorno devi capire come procurarti da mangiare, come riuscire a pulirti"

Cosa speri per il futuro?

"Vorrei solo fare questa carta d'identità e raggiungere la mia compagna in Romania. Basta. Butto via tutto quello che c'è, prendo il pullman e vado".

Perché Mirko non riesce ad avere una nuova carta d'identità?

La legge prevede che anche chi non ha una residenza possa ottenere documenti di riconoscimento. Allora perché Mirko è rimasto senza per più di due mesi? Abbiamo provato a rivolgerci al servizio anagrafe del Comune di Milano per capire quale fosse la procedura in questi casi, ma le risposte sono state abbastanza fumose. "Se non è residente qui, deve dimostrare perché fa richiesta a Milano", ci è stato detto al telefono. "Per i senzatetto non so, non mi è mai capitata questa domanda", sono state le parole dell'operatrice, a testimonianza di quanto sia complesso trovare risposte per chi si trova a vivere per strada.

Ci siamo rivolti anche al numero dei servizi sociali del Comune di Cormano, per cercare di capire qualcosa di più, ma anche in questo caso non è servito a molto. "Se ne frattempo era da un'altra parte (a Nova Milanese, ndr) perché non ha chiesto la residenza lì?", ci è stato chiesto, dopo che ci era stato riferito che comunque a fare fede era l'ultimo Comune dove era risultato residente, ovvero Cormano. "Non c'è una procedura universale, dipende dalla situazione", ci hanno detto, mentre invece l'iter da seguire è sempre lo stesso per i senzatetto, ovvero l'individuazione di un domicilio pro forma nell'ultimo comune di residenza.

A confermarci che la procedura da seguire sia questa è stato anche il sindaco di Cormano, Luigi Gianantonio Magistro. "Siamo andati a rivedere le normative che si applicano in questi casi, per dare la possibilità al nostro ex cittadino, che era stato cancellato dall'anagrafe perché risultava irreperibile, di rinnovare la carta d'identità, e prevedono che venga inserita come residenza la casa comunale, dopodiché potrà accedere all'anagrafe e fare la carta d'identità". Per avere questa semplice risposta sono trascorsi giorni e giorni che poi sono diventati settimane, periodo che Mirko ha passato per strada.

Come mai, chiediamo al primo cittadino, finora Di Natale non era riuscito a superare questo ostacolo burocratico? "Beh - ci risponde - innanzitutto perché è una cosa un po', per fortuna, residuale. Poi ci sono dei passaggi burocratici da fare. Io personalmente ho saputo del caso tre giorni fa e mi sono subito attivato. Non è una tematica che capita tutti i giorni, c'è da fare anche uno studio al livello di giurisprudenza, perché di fatto il signore non ha una residenza". Ma questa è, per definizione, la condizione di ogni senzatetto e non è chiaro quindi perché un comune non dovrebbe essere in grado di gestirla. Una buona notizia, però, sembrerebbe esserci. Perché Mirko, ci assicura il sindaco, "verrà convocato in anagrafe" e, finalmente, potrà avere il documento necessario a espatriare e raggiungere la sua compagna in Romania. A cinque giorni dalla nostra telefonata, il 47enne è stato effettivamente convocato per il 10 giugno.