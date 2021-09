Caos No Vax a Milano: ennesima manifestazione non autorizzata

Migliaia di manifestanti No Green pass si sono riversati in piazza Duomo (durante il comizio di Giorgia Meloni) sfidando il divieto della Questura

Caos e tensioni con la polizia dopo l'ennesima manifestazione non autorizzata di No Green pass, che sabato 25 settembre hanno sfidato il divieto della questura sfilando in corteo da piazza Fontana fino al Duomo, dove era in corso il comizio di Giorgia Meloni.

Sul posto centinaia di agenti di Polizia e Carabinieri in assetto antisommossa hanno respinto il corteo, che nel frattempo era giunto fino all'altezza della galleria Vittorio Emanuele II, evitando che i No Vax irrompessero al comizio della leader di Fratelli d'Italia. Inevitabili le tensioni con le forze dell'ordine, ma nessuno scontro. Secondo una prima stima i No Greenpass scesi in strada erano circa 4mila, come dimostra il video pubblicato su Telegram da alcuni manifestanti.