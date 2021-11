Clacson, fumogeni e cortei di motorini: il videoclip del rapper per le strade di Gratosoglio

Fumogeni in strada, cortei di motorini che suonano il clacson e traffico in tilt per le vie del quartiere. Residenti sul piede di guerra a Gratosoglio per i disagi provocati dalle riprese di un videoclip rap nella tarda serata di mercoledì 3 novembre.

Nei filmati, messi in rete proprio dagli abitanti del quartiere alla periferia sud di Milano, sono chiaramente visibili centinaia di ragazzi che, tra fumogeni e schiamazzi, partecipano alle riprese del video invadendo letteralmetne le vie di Gratosoglio.