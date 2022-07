"Ciapa la pompa numer quater": il distributore di benzina che parla milanese. Video

"Aspetta un cicinin" e "ciapa la pompa". Eccolo il distributore di benzina che parla milanese. L'iniziativa è firmata da Eni, che ha deciso di far sentire a casa, decisamente, i propri clienti.

"I terminali digitali in oltre 1.700 Eni live station in tutta Italia da oggi si esprimono anche nei dialetti locali di oltre 100 province. «Operazione in corso, attendere prego», «Rifornirsi all’erogatore 1», «Se hai una carta punti utilizzala ora» sono alcuni dei messaggi vocali che i clienti delle stazioni di servizio Eni sentiranno nel dialetto della zona in cui si fermeranno a fare rifornimento", avevano annunciato nei giorni scorsi dalla compagnia.

Ed ecco come parla un distributore di benzina milanese.

Video dai social