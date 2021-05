Distrugge le auto in sosta e poi fugge dai poliziotti correndo a piedi. Video

Momenti di concitazione davanti alla Questura di Legnano, in provincia di Milano, dove in seguito a una lite un automobilista impazzito ha danneggiato, facendo manovra, alcune auto parcheggiate, scappando poi di corsa a piedi alla vista della Polizia.

Nel filmato, registrato da un passante e messo in rete, si assiste prima all'incidente tra l'utilitaria azzurra dell'uomo e una berlina scura, poi, dopo un accenno di rissa, l'automobilista impazzito risale sulla vettura e in retromarcia danneggia le macchine in sosta, mentre in sottofondo si sentono le grida degli altri automobilisti. All'arrivo degli agenti, usciti di corsa dal palazzo di via Gilardelli, l'uomo non ci pensa due volte: abbandona l'automobile in mezzo alla strada dandosela a gambe a tutta velocità mentre i poliziotti lo inseguono.