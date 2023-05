Donna colpita dagli agenti mentre è a terra: manganellate alla testa e al fianco. Video

L’intervento dei ghisa in zona Bocconi per fermare una donna

Una donna a terra, davanti a un’aiuola. Quattro agenti che la circondano. Uno di loro che la colpisce quattro volte, con violenza.

Sono i frame di un video che riprende un intervento decisamente “muscolare” della polizia locale a Milano. Stando a quanto ricostruito, tutto sarebbe successo mercoledì mattina in zona Bocconi. Nella clip si vede una donna seduta a terra - pare sia una transessuale brasiliana - con un agente che da dietro la centra con un manganello una prima volta al braccio e poi alla testa. Un secondo vigile la rende inoffensiva con lo spray urticante, ma il collega torna alla carica e la colpisce nuovamente al costato, mentre lei è voltata dall’altra parte e non è assolutamente pericolosa.

Gli agenti cercano poi di ammanettarla e la donna riceve un ulteriore colpo, nuovamente al capo. Al momento dalla polizia locale di Milano non filtrano dettagli sull’accaduto, né su quanto sia successo prima dell’intervento, né dopo.

Da piazzale Beccaria spiegano soltanto che sono in corso tutte le verifiche per capire cosa sia successo e quali sono le responsabilità degli agenti coinvolti ed eventuali provvedimenti da prendere. La Locale sarebbe già in contatto con l'autorità giudiziaria.