L'uomo che dorme in strada per solidarietà verso i senzatetto

Sono da poco passate le 22 quando Fernando chiude la lampo della sua tenda da campeggio piazzata davanti a una boutique di corso Matteotti, a pochi passi dal Quadrilatero della moda di Milano. Così il presidente di ProTetto, associazione impegnata nella cura dei clochard milanesi, ha voluto mettere in atto il suo gesto di protesta in solidarietà verso le decine di senzatetto che ogni notte dormono al freddo nell'indifferenza generale della metropoli, chiedendo al Comune e ai cittadini del capoluogo di fare di più per chi non ha una casa.

"Nelle ultime settimane ci sono stati tre morti in strada - spiega Fernando Barone -. L'Amministrazione deve fare di più e non barricarsi dietro alla solita scusa secondo cui i senzatetto che dormono sui marciapiedi si sono rifiutati di andare nei dormitori messi a disposizione dal Comune e dalle associazioni. La ragione vera per la quale molti clochard non vanno a dormire in quelle strutture è che una volta all'interno si verificano puntualmente aggressioni e furti. Nessuno controlla e garantisce un minimo di sicurezza dentro i dormitori, che oltretutto hanno spesso letti sporchi e pieni di pulci. Il sindaco e l'assessore Bertolé devono garantire ai senzatetto dei rifugi dignitosi e non dei luoghi in cui appena ti addormenti ti rubano le scarpe".