La studentessa che dorme in tenda perché gli affitti a Milano sono troppo cari

Stanze con le blatte a 700 euro al mese e cantine affittate come posti letto. È l'agghiacciante quadro tracciato da Ilaria Lamera, studentessa del Politecnico di Milano, che per protestare contro l'aumento spropositato dei prezzi degli alloggi per studenti in città ha deciso di accamparsi con la tenda fuori dall'ateneo di piazza Leonardo Da Vinci.

"Nonostante mesi di ricerche ho trovato solamente soluzioni inaccettabili - spiega Ilaria -. Per un posto letto in condivisione si va dai 400 euro al mese in su, mentre per una stanza si va oltre i 700. Per non parlare delle condizioni degli alloggi. Alcuni avevano le blatte, altri erano grandi solo qualche metro quadrato. C'è stato persino chi mi ha offerto una cantina come fosse un posto letto qualunque. Chiedo alle istituzioni di intervenire. Sui social ho avuto molte dimostrazioni di affetto, anche se devo ammettere che molte persone hanno criticato il mio gesto. A queste ultime dico semplicemente che è assurdo, per una città come Milano, non avere sistemazioni a prezzi agevolati per gli studenti".