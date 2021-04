Milano, drive through per i tamponi Covid inaugurato e poi abbandonato: "Ennesimo spreco". Video

"La Protezione Civile ha richiesto lo spazio di questo parcheggio per motivi di pubblica utilità". Dice così un cartello affisso sulla recinzione dell'area sosta di largo Tazio Nuvolari (quartiere Barona di Milano), che dal 30 ottobre 2020 è stata "requisita" per allestire al suo interno un drive through per i tamponi Covid che doveva essere gestito dall'esercito.

"Questo drive-in Covid non è mai stato utilizzato", spiegano residenti e attivisti di 'Milano in Comune', che martedì 13 aprile hanno manifestato davanti al parcheggio abbandonato. "Il giorno dopo l'inaugurazione lo spazio era già abbandonato. Ci sono ancora i tendoni dell'esercito, ma vi possiamo assicurare che in questo luogo non è stato fatto nemmeno un solo tampone. Abbiamo chiesto spiegazioni sia alla Regione Lombardia sia al Comune di Milano, ma non abbiamo mai avuto alcuna risposta. È davvero uno spreco, perché qui, come accade in via Novara, si potrebbero fare i vaccini drive through agli abitanti del quartiere".