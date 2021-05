Milano, trafficante nascondeva la droga nel doppio fondo di una bottiglia di Pepsi: arrestato

Nascondeva 50 grammi di shaboo nel doppio fondo di una bottiglia di Pepsi. Così un pusher filippino contrabbandava la pericolosa droga molto diffusa nella comunità asiatica: un espediente che tuttavia non ha ingannato gli agenti della Questura di Milano, che in seguito a un controllo in casa dell’uomo, sotto indagine per un’inchiesta sullo spaccio di metanfetamina, lo hanno sorpreso proprio mentre era intento a preparare altre dosi di shaboo da vendere.

Secondo gli investigatori, il 48enne sarebbe una sorta di grossista dello spaccio che nel suo appartamento custodiva circa 10mila euro di metanfetamine pronte per essere distribuite ai pusher di strada per la vendita al dettaglio.