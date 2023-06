La polizia locale trova 18 kg di droga in una cantina abbandonata: video

Droga, tanta droga in una cantina abbandonata. La scoperta la polizia locale durante alcuni controlli programmati presso le cantine di edilizia popolare gestite da MM, il 15 giugno. Gli agenti del Nucleo tutela demanio e patrimonio con l’ausilio dell’Unità cinofila della polizia locale hanno rinvenuto circa 18 chilogrammi di sostanze stupefacenti tipo hashish e marijuana, oltre a denaro contante per un totale di oltre mille euro. La droga è stata trovata all'interno di una cantina dello stabile di via Cittadini (Municipio 8) che risulta non essere assegnata ad alcun inquilino; pertanto, è stata sequestrata a disposizione dell’autorità giudiziaria (qui i dettagli sul blitz).