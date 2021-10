I laboratori della droga (con tanto di 'spinelli' in serie) nel Milanese

Scoperti due laboratori della droga in altrettante zone industriali del Milanese. I carabinieri di Sesto hanno rinvenuto 715 chili di stupefacente, una pistola e 82mila euro in contanti. A finire in manette due quarantenni italiani incensurati.

La droga è stata rinvenuta all'interno di capannoni. In corso le indagini per identificare eventuali complici e per comprendere se tra i due ritrovamenti ci sia una connessione.