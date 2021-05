Melzo (Milano), traffico di hashish dalla Spagna: la droga nascosta nel mangime per animali. Video

Hanno importato 256 chili di hashish da Malaga nascondendoli all'interno di casse che contenevano mangimi per animali. Nei guai due coniugi di sessantenni e un complice 36enne, scoperti e arrestati lunedì mattina dai Carabinieri di Melzo.

I militari hanno infatti sorpreso la banda in un campo in aperta campagna mentre tentava di disfarsi del mangime usato come nascondiglio per lo stupefacente. Durante un successivo controllo sulla merce importata dal gruppo, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi panetti di hashish nascosti in una seconda spedizione in arrivo dalla Spagna