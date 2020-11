Lettere con la cocaina e droga dello stupro dentro i libri: lo spaccio "postale" dall'Olanda a Milano

È stata ribattezzata “Sballo postale” la maxi operazione durata un anno con cui la Guardia di Finanza ha contrastato lo spaccio “a mezzo posta” dall’Olanda in direzione di Milano, con sostanze di vario genere che venivano spedite dai Paesi Bassi mediante posta internazionale, imbustate in cartoline, lettere e pacchi regalo.

In totale gli uomini addetti ai controlli delle dogane hanno sequestrato 15 Kg di anfetamina e 4 di metanfetamina, 2 Kg tra cocaina ed eroina e 15 chili di hashish e marijuana. Confiscati anche più di 10mila francobolli di LSD, 10 Kg di funghi allucinogeni e 600 grammi di Ghb, la droga liquida tristemente nota come la “droga dello stupro”, perché solo con alcune gocce è in grado di inibire totalmente la capacità di intendere e volere di chi l’assume.