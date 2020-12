Milano, droga ordinata su Whatsapp e consegnata a domicilio: smantellata banda di "Tony". Video

"Una birra", "voglio bere una cosa", "siamo in due tre", "ci sei?". Avevano un codice tra loro e i clienti per decifrare quanta droga e che tipologia volevano acquistare. Si messaggiavano su Whatsapp e nel giro di poco, lo stupefacente arrivava grazie a una fitta rete di corrieri.

Venerdì mattina, al termine di un'articolata e complessa attività di polizia giudiziaria volta al contrasto dello spaccio di droga, la polizia di Stato di Milano ha eseguito otto provvedimenti restrittivi nei confronti di sette cittadini albanesi e una cittadina marocchina. Le misure sono state eseguite nelle province di Milano, Monza, Torino e Cuneo: sono due ordinanze di custodia cautelare in carcere, tre arresti domiciliari e tre obblighi di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne. Azioni emesse nell'ambito del procedimento penale istituito presso la Procura della Repubblica di Milano con pm sostituto procuratore Francesca Crupi e gip Anna Calabi.

L’operazione, denominata "Contact Center", è stata condotta dai poliziotti del Commissariato Centro della questura milanese. Gli agenti hanno individuato e isolato un ben strutturato e pericoloso sodalizio cui a vario titolo, come ampiamente documentato negli atti d'indagine, hanno preso parte, con ruoli e funzioni diverse, le otto persone destinatarie delle misure restrittive. Nel corso delle indagini è emerso come gli indagati fossero stabilmente dediti allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti a Milano, in particolare cocaina, lungo e a ridosso di via Paolo Sarpi, via Cenisio, piazza Gerusalemme e piazzale Costantino Nigra (leggi l'intera indagine).