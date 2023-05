Il video maxi drone show di Campari in centro a Milano

Oltre mille droni hanno volato nel cielo sopra la città per dare vita a uno show di giochi di luce. Le immagini

Campari lo ha definito "il più grande spettacolo di droni mai visto in Europa". Per fare un paragone mancano i termini, ma lo show organizzato dall'azienda milanese è stato veramente imponente. Oltre mille droni hanno volato nel cielo sopra la città per dare vita a uno show di giochi di luce.

Lo spettacolo è durato 12 minuti durante i quali i quadricotteri, attraverso fasci di luce, hanno riprodotto gli iconici simboli meneghini e la nuova bottiglia di Campari. Qualche dato: i droni hanno volato a un’altezza di 120 metri dal suolo, su una superficie di ben 42mila mq, muovendosi in uno spazio di oltre sei milioni di metri cubi (6.300.000 m3).