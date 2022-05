Dua Lipa cade durante il concerto a Milano, ma si rialza e continua a cantare. Video

Per due giorni di seguito Dua Lipa ha infuocato il Forum di Assago. I concerti, sold out entrambi da mesi, hanno portato a Milano uno show con i controfiocchi. Luci, cambi d'abito e un palco "volante" con cui la pop star ha raggiunto anche i fan più distanti. I video delle sue esibizioni a ritmo delle hit Levitating, One Kiss, New Rules, Idgaf sono rimbalzate da profilo social a profilo social. Tra le fan anche Aurora Ramazzotti che era presente alla prima delle date milanesi in compagnia di alcune amiche, tra cui una che stava festeggiando il suo addio al nubilato.

Ma oltre ai video delle canzoni è iniziato a circolare in rete anche uno in cui Dua Lipa cade sul palco, un attimo di panico, il dolore ben leggibile su suo volto, ma la cantante è stata prontamente aiutata da un ballerino e lo show è ripartito. In molti hanno sottolineato come la cantante si sia ripresa subito per continuare a cantare facendo finta di nulla, nonostante i fan si siano uniti in un vero e proprio boato di preoccupazione. Gli incidenti di questo tipo sono all'ordine del giorno per i performer e come dice il saggio copione degli show "l'importante è continuare".

In occasione delle date milanese la pop star è stata accolta nella sua suite d'hotel da un particolare arredamento: tutto curato da Versace. I divani, le decorazioni tutte dorate e con la tipica testa di Medusa stampata ovunque.

Video dai social