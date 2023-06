Zucchero duetta con i Coldplay durante il concerto a San Siro

Un duetto a sorpresa tra Zucchero e i Coldplay. È quello che è avvenuto sul palco di San Siro durante il concerto di lunedì 26 giugno. Il gruppo britannico e il musicista emiliano hanno cantato "Diamante" e "Hey Man".

L'artista italiano ha poi pubblicato sui social un video del duetto. "Una delle cose che mi piace di più di questo mestiere è l’improvvisazione. Ieri sera a San Siro a sorpresa i Coldplay mi hanno invitato sul palco e mi hanno chiesto di cantare", ha raccontato Adelmo Fornaciari. "Sentire tutto il pubblico cantare insieme a noi è stato un momento molto forte che non dimenticherò", ha aggiunto.

"Finito il concerto - ha continuato l'artista italiano -, quando ero già in macchina, mi è arrivato questo bellissimo messaggio di Chris Martin: 'Zucchero, our brother forever thank you so much for being here today'".

"Tutto questo si chiama 'anima', 'amore' e 'rispetto' che dovrebbe esistere sempre non solo tra artisti ma soprattutto tra esseri umani".