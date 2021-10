Il video del tifoso che fa il verso della scimmia a Dumfries (in diretta tv)

È successo durante Lazio-Inter, finita 3-1 per i capitolini

Un "labiale" che pare inequivocabile. E la reazione del diretto interessato che sembra altrettanto chiara. Presunto epidosio di razzismo sabato sera durante Lazio-Inter, poi finita 3-1 per i padroni di casa dopo il vantaggio iniziale dei nerazzurri.

Le telecamere di Dazn hanno infatti indirettamente catturato le immagini di un tifoso che sembra proprio fare un verso razzista a Denzel Dumfries, laterale dell'Inter arrivato quest'anno dal Psv. Il calciatore olandese, ancora ripreso, allarga la braccia guardando in direzione dell'arbitro e poi il video si stacca. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei confronti del tifoso anche se è possibile che accertamenti siano in corso.

Quest'anno era già toccato a Maignan, portiere del Milan, fare i conti con insulti razzisti che gli erano piovuti addosso prima di uno Juventus-Milan.