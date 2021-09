Milano, la candidata del M5s Layla Pavone: "Con me sindaca la città tornerà prima donna nel mondo"

Si presenta con lo slogan "Milano prima donna" Layla Pavone, candidata sindaca del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Accompagnata dall'ex premier Giuseppe Conte, la rappresentante del M5s ha presentato il suo programma mercoledì 8 settembre, puntando tutto su ambiente, digitalizzazione e ruolo delle donne in politica.

"Milano è sempre stata una prima donna - spiega Layla Pavone e Milano Today - Non è un caso quindi che in lista ci siano due candidate come me ed Elena Sironi, capolista del Movimento a Milano. Vogliamo che la città torni a essere 'prima donna' nel mondo e per questo penso che il ruolo delle donne sia fondamentale".

"Il nostro programma punta molto sull'ambiente - prosegue la candidata sindaca 5 Stelle - In questi anni Milano è stata molto cementificata. Certo non possiamo dire che le opere e i palazzi costruiti siano brutti, ma è nelle periferie che manca il verde. Bisogna valorizzare gli spazi e dare una svolta alla manutenzione prima di pensare a costruire di nuovo, e in questo contesto penso che anche la digitalizzazione ci potrà aiutare molto".