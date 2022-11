Regionali, Sala striglia il Pd: "Un candidato entro 48 ore o primarie inevitabili"

"Io non voglio intervenire in questi giorni nel dibattito, perché, mi dicono, i partiti sono vicini a una decisione e anche perché ho persone a me care, come Maran e Majorino, in lizza per essere i candidati". Queste le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala a proposito del candidato del centro sinistra per le prossime elezioni regionali in Lombardia.

"Un conto sono le dichiarazioni dei leader di partito, un altro è il voto degli elettori. Avere un candidato che rappresenta anime e visioni larghe può essere una garanzia", ha continuato Sala a margine della presentazione delle nuove piantumazioni del progetto Forestami, nella mattinata di mercoledì 16 novembre, alla Triennale.

"Sarebbe sbagliato che io intervenissi oggi" ha aggiunto il primo cittadino, il quale ha poi sottolineato la necessità di una decisione rapida, in mancanza della quale "le primarie diventerebbero inevitabili". "Vediamo cosa succede nelle prossime 48 ore", ha chiosato.