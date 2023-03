Schlein alla manifestazione arcobaleno: "Governo si scaglia crudelmente contro i bambini"

La segretaria del Pd in piazza della Scala, a Milano, per protestare contro lo stop dell'esecutivo Meloni alle trascrizioni dei figli di coppie omogenitoriali

Elly Schlein al fianco delle coppie omogenitoriali per protestare contro la decisione del governo Meloni di fermare le trascrizioni dei figli di coppie gay e lesbiche nelle anagrafi dei comuni. La segretaria del Pd ha sfilato in piazza della Scala in occasione della manifestazione milanese delle famiglie arcobaleno, scese in strada dopo la decisione dell'esecutivo per chiedere il rispetto dei propri diritti.

"Saremo al fianco delle famiglie sia qui in piazza sia in parlamento - ha dichiarato Schlein -. Abbiamo già pronto un disegno di legge redatto con il senatore Zan e lo porteremo avanti. Questo governo se la sta prendendo molto crudelmente con i bambini per colpire le coppie omosessuali, e noi non ci stiamo".