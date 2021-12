Video gol Empoli-Milan 2-4, highlights e sintesi partita

Il Milan torna da Empoli con tre punti preziosi. L'ultima gara del girone d'andata della Serie A 2021/22 finisce 2-4 per i rossoneri. Doppietta di Kessie, Florenzi e Theo per i Diavoli mentre per l'Empoli sono andati a segno Bajrami e Pinamonti (rigore).

I tre punti in trasferta - quasi una costante nell'arco di questi mesi - sono pieni, meritati e preziosi, raccolti grazie alla doppietta di Kessie, al primo gol di Florenzi e alla rete di Hernández. La mossa di Pioli di schierare Franck come trequartista ha pagato, un vero e proprio fattore nel primo tempo.

La gioia è doppia: per la vittoria e, al tempo stesso, per il passo falso del Napoli dopo anche i pareggi di Atalanta e Roma. Così il Diavolo sale a quota 42 punti in 19 giornate, piazzandosi da solo al secondo posto in classifica a -4 dalla vetta e a +8 dalla quinta.

Il Tabellino di Empoli-Milan 2-4

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanović (1'st Marchizza), S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson (40'st Asllani), Ricci (40'st Štulać), Żurkowski (23'st Bandinelli); Bajrami; Cutrone (23'st La Mantia), Pinamonti. A disp.: Furlan, Ujkani; Tonelli, Viti; Di Francesco, Mancuso. All.: Andreazzoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (15'st Kalulu), Tomori, A. Romagnoli, Hernández; Tonali (15'st Bakayoko), Bennacer (36'st Krunić); Messias (36'st Díaz), Kessie, Saelemaekers; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia; Castillejo; Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Gol: 12' e 42' Kessie (M), 18' Bajrami (E), 18'st Florenzi (M), 24'st Hernández (M), 39'st rig. Pinamonti (E).

Ammoniti: 39' Tonali (M), 17'st S. Romagnoli (E), 35'st Bennacer (M).