Migliaia di persone in fila all'alba (sotto la pioggia) per gli Enhypen: la 'coda' è mostruosa

Un bagno di folla. Letteralmente. Una folla oceanica ha accolto domenica pomeriggio gli Enhypen, boy band sudcoreana fondata nel 2020 dall'etichetta discografica Belift Lab, ospite della sfilata di Prada, nella Fondazione di via Lorenzini a Milano.

Già dall’alba, in migliaia, armati di ombrello, impermeabile e smartphone, hanno atteso i 7 componenti del grupppo con tanto di cartelli scritti in coreano. "Siamo qui dalle 7 di stamattina - ha confessato una ragazza all’AdnKronos al termine della sfilata -. E' l’unica occasione che abbiamo per vederli dal vivo perché non vengono mai in Italia". Tra la folla molti ventenni, tante ragazze milanesi e qualcuno che ammette di essere venuto dalla Calabria solo per vederli entrare alla sfilata.

Gli artisti hanno poi salutato i fan fuori dalla Fondazione, accolti da un boato dei fan.

Video da Ig/ ENHYPEN ITALIA