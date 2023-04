L'installazione di Eni Sustainable Mobility per il Fuorisalone 2023

Una tavola da gioco vivente, estesa sui circa 3500 metri quadrati dell'Orto Botanico di Brera, a Milano, con 400 caselle che spiegano ai 'giocatori' i benefici e i progressi della mobilità sostenibile. È "Walk the talk - Energia in movimento", l'installazione creata per Eni Sustainable Mobility da Italo Rota e Carlo Ratti Associati, e che rinnova l'impegno di Eni al Fuorisalone di Milano, l'evento mondano che accompagna il Salone del Mobile.

"Un impegno che dura ormai dal 2018 - spiega l'amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility, Stefano Ballista -. Quest'anno il tema è quello della mobilità sostenibile, che si intreccia a quello della transizione energetica da un lato e a quello di raggiungere l'obiettivo emissioni zero nel 2050. Si tratta a volte di temi complessi, che però proprio grazie al design possono essere raccontati coinvolgendo direttamente il pubblico, in modo inclusivo. Uso questo aggettivo, inclusivo, perché gli obiettivi della transizione energetica si potranno realizzare solo con il contributo di tutti, attraverso un cambiamento di mentalità e di approccio che riguarda prima di tutto noi stessi".