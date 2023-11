Il ruolo dell'intelligenza artificiale nel mondo del marketing allo IAB Forum

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Affrontare le nuove sfide del marketing nell'era dell'intelligenza artificiale. Se n'è parlato allo IAB Forum di Milano, l'evento che da ormai 21 anni detta l'agenda della digital transformation in Italia e non solo. Un'edizione all'insegna dell'AI generativa e delle sue applicazioni nel mercato digitale, dove ai panel sulle nuove strategie di marketing si sono affiancati dibattiti sull'etica e la corretta gestione dei dati. Spazio anche ai workshop sulla sostenibilità e i nuovi trend del video advertising, sempre più orientato alla produzione di contenuti "verticali" per strumenti mobile come smartphone e tablet.

Tanti gli interventi attesi, fra agenzie, consulenza e mondo corporate. Fra questi, il panel dal titolo "Cambiare, agire e comunicare in modo nuovo", che ha visto la partecipazione, insieme a Giacomo Giacobelli (Europe West Customer & Growth leader EY) e Andrea Fontana (Presidente di Storyfactor), di Erika Mandraffino, Director comunicazione esterna di Eni. "Oggi le persone si aspettano che le aziende, insieme alla narrazione valoriale, mettano in campo anche azioni concrete che gli corrispondano - spiega Mandraffino ai microfoni di Milano Today - Per questo oggi Eni è impegnata in una delle sfide più importanti della nostra storia, ovvero la transizione energetica. La nostra politica è quella di fornire ai clienti dei prodotti completamente decarbonizzati, e le strategie di comunicazione sono fondamentali per spiegare il percorso di sostenibilità che abbiamo intrapreso, come pure lo sono i social media e le figure come quelle dei content creators, capaci di parlare a un pubblico nuovo che usa strumenti nuovi".