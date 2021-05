Milano, scoperta la targa in memoria di Enzo Tortora: "La sua vicenda fu un esempio per tutti". Video

Scoperta la lapide commemorativa in via dei Piatti, dove visse e morì il presentatore ingiustamente accusato di legami con la Camorra

Trentatre anni dopo la sua scomparsa, Milano omaggia la memoria di Enzo Tortora con una targa in via dei Piatti, sulla facciata della casa in cui visse e morì lo storico presentatore (e politico radicale) ingiustamente accusato di legami con la Camorra e per questo vittima di una gogna mediatica senza precedenti in Italia.

"Quello di Tortora non è stato solamente un caso di mala giustizia - spiega Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni - È una vicenda di resistenza e di lotta per la giustizia che dovrebbe ispirare tutti noi. Enzo è l'esempio di come la politica e i media possano portare qualcuno alla rovina".

"Anche se questo riconoscimento è arrivato molto tardi - racconta la compagna Francesca Scopelliti - sono felice che infine sia arrivato. Enzo è stato un grande milanese e sono grata al sindaco e all'amministrazione comunale per questo gesto".