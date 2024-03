La nuova escape room dentro al museo della scienza e della tecnica

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una caccia al tesoro tra aerei, antiche navi da guerra, tute spaziali, sottomarini e macchine volanti del 1400. È il nuovo "escape game" del museo della Scienza e della Tecnica di Milano, che a partire dal 23 marzo metterà a disposizione dei giocatori le proprie sale espositive per un'avventura multigiocatore a metà tra storia e fiction. Il gioco, dal titolo "Planetario perduto", porta i partecipanti alla scoperta di misteriosi indizi nascosti tra la sala dello Spazio, il celebre sottomarino Toti e la sezione dedicata alle straordinarie macchine inventate da Leonardo Da Vinci, in un percorso articolato in otto missioni.

"Più che di 'escape room' è più corretto parlare di 'escape game', perché la stanza, appunto, è l'intero museo Leonardo Da Vinci - spiegano Luca Reduzzi, curatore del padiglione 'Spazio', e Luca Roncella, game designer -. Volevamo creare un'esperienza divertente, ma che al tempo stesso portasse i visitatori a scoprire le meraviglie del museo della Scienza e della Tecnica. Attraverso le otto missione del gioco, i partecipanti viaggeranno tra storia e finzione in un percorso che li porterà a risolvere un intricato mistero che riguarda il viaggio dell'uomo verso la Luna".