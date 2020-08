Beirut, il racconto di una milanese in Libano: "L'esplosione ci ha buttato a terra, poi sangue e macerie ovunque"

"Abbiamo sentito l'hotel tremare, come in un terremoto, poi l'espolosione ci ha sbalzato contro il muro". Inizia così il racconto di Eleonora Carrai, imprenditrice che vive e lavora a Milano e che si trovava a Beirut insieme al marito libanese durante il disastro di martedì 4 agosto.

"La prima cosa che abbiamo pensato è stata quella di fuggire dal palazzo - racconta Eleonora - Eravamo al 12° piano e avevamo paura ci potessero essere dei crolli. Non sapevamo ancora cosa fosse successo, ma man mano che scendevamo ci rendevamo conto della gravità della situazione. C'erano sangue e macerie. Per la strada le persone fuggivano in tutte le direzioni".

"Siamo andati via dalla città, raggiungendo i genitori di mio marito fuori Beirut - continua l'imprenditrice italiana - Finora ne abbiamo sentite di tutti i colori riguardo alle cause, ma sembra che possa essersi trattato di un attentato. I media locali parlano addirittura di un attacco aereo. Noi ora stiamo organizzando il ritorno in Italia".