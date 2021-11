Evade il fisco per 4 milioni di euro usando conti all'estero: in garage 3 Ferrari da corsa

Per eludere il fisco si serviva di conti bancari in paradisi finanziari come Hong Kong, Macao, San Marino, Malta e principato di Monaco, ma anche in Svizzera e Gran Bretagna. È di circa 4 milioni di euro il valore del patrimonio sequestrato giovedì 18 novembre dalla Guardia di Finanza di Milano a un imprenditore accusato di riciclaggio, auto riciclaggio e frode fiscale internazionale nell’ambito dell’operazione denominata “Only money”.

Tra i beni sottoposti a sequestro, oltre ai numerosi conti bancari esteri, anche 3 Ferrari da competizione del valore complessivo di 1 milione di euro. Sotto indagine anche altri 7 professionisti tra i quali un notaio e un consulente finanziario.