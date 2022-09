Il video del maxi evento di Moncler in piazza Duomo a Milano

Sabato in piazza Duomo, a Milano, c'è stato uno show aperto a tutti e diretto dal coreografo francese avanguardista Sadeck Berrabah (Sadeck Waff) per festeggiare i 70 anni di Moncler. In tutto c'erano circa 18.000 spettatori, tanti i giovani, incuranti della pioggia, in uno spettacolo dai grandi numeri: con un cast di 1952 componenti (come l'anno della fondazione del marchio), tutti rigorosamente vestiti di bianco, come la neve e la facciata del Duomo che ha fatto da cornice. Per l'occasione ha chiuso anche la fermata della metro.