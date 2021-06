Mafric, la sartoria sociale che dà lavoro ai migranti dentro un ex night club in disuso. Video

Grazie a un bando del Comune per il recupero degli stabili abbandonati un giovane imprenditore di Milano crea posti di lavoro per i più bisognosi del quartiere Giambellino

Giovanni è un giovane imprenditore che grazie a un progetto del Comune di Milano per il recupero degli immobili dismessi ha avviato una sartoria sociale che dà lavoro a migranti e giovani disoccupati dentro un ex locale per spogliarelli del quartiere Giambellino. Un progetto che nasce dalla sua passione per il sociale, da un lato, e per il continente africano e i suoi colori dall'altro.

"Tutto è nato dopo un mio soggiorno in Africa - racconta Giovanni a Milano Today - Sono da sempre impegnato nel sociale e così, appena ho saputo dell'opportunità data dal Comune per avviare imprese recuperando luoghi abbandonati, ho deciso di combinare queste mie due passioni, l'Africa e il sociale, con un altro mio grande interesse: quello per la moda".

È così che nasce 'Mafric', una sartoria sociale che 'mette in rete' numerosi laboratori indipendenti facendo da 'catalizzatore' per la vendita dei prodotti realizzati, e che, soprattutto, dà un'opportunità a giovani migranti avviandoli al lavoro e, in qualche caso, persino dando loro un contratto. "È quasi incredibile pensare che tutto questo è stato realizzatoall'interno di un posto pazzesco come un ex night club con tanto di palo per la lap dance. Quando abbiamo iniziato a ripulirlo nessuno credeva che sarebbe diventato quello che è oggi", conclude Giovanni.