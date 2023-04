"Nato sul confine": il nuovo libro di Fabrizio Gatti

La rotta dei migranti vista attraverso gli occhi di un bimbo che sta per nascere. Così Fabrizio Gatti, giornalista d'inchiesta e direttore editoriale per gli approfondimenti di Today.it, racconta nel suo nuovo romanzo, "Nato sul confine", il viaggio dei rifugiati verso l'Italia e l'Europa. Un'Odissea contemporanea narrata dal particolarissimo punto di vista di Mabruk, il piccolo migrante che, suo malgrado, si ritrova ad attraversare il mare nel grembo della madre, e che proprio per questa sua condizione offre al lettore uno sguardo privo di pregiudizi su una questione epocale come quella dei flussi migratori, tematica già affrontata da Gatti nel precedente romanzo "Bilal".

"Nato sul confine è un passo in più nel racconto del viaggio dei migranti iniziato nel 2003 con Bilal, scritto dopo un lavoro d'inchiesta sul campo durato quattro anni - spiega Fabrizio Gatti durante la presentazione del romanzo alla Mondadori di Milano -. Ebbene, dopo vent'anni siamo nella stessa identica situazione di allora. Aver affrontato il tema delle migrazioni da un punto di vista solamente ideologico ha portato il Paese a non risolvere il problema, ma a lasciarlo tale e quale. Mabruk, il bimbo non ancora nato protagonista del libro, ci racconta quel che accade ancora oggi nel nostro mare, e ci dà la possibilità di trovare delle soluzioni razionali, quasi scientifiche, proprio perché indipendenti dalle opinioni personali e dalle convinzioni politiche".