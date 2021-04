Strumenti medico-ospedalieri non sterilizzati: nei guai 4 ex manager di una società di Monza

Falsificavano i certificati di avvenuta sterilizzazione di aghi e materiale medicale che poi finiva nelle strutture sanitarie pubbliche e private della Lombardia.

Nei guai 4 ex manager della Steril Milano, azienda monzese finita nel mirino dei Carabinieri del Nas e che ora è indagata per concorso in falsità materiale commessa da privato e dovrà rispondere di gravi rischi per la salute pubblica derivanti dall’utilizzo di dispositivi medici non sicuri sia per gli operatori sanitari che per i pazienti.