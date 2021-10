Fao Schwarz apre a Milano: l'anteprima del celebre negozio di giocattoli. Video

La nota catena americana aprirà al pubblico il suo primo store europeo giovedì 28 ottobre in via Orefici 15

Aprirà ufficialmente giovedì 28 ottobre il punto vendita Fao Schwarz di Milano, celebre catena di giocattoli fondata a New York nel 1862. Lo store, situato in via Orefici 15, è il primo negozio europeo del noto brand americano, che a oggi conta più di 700 negozi in tutto il mondo.

Reso celebre anche da numerose apparizioni cinematografiche (come quella del film "Big" in cui Tom Hanks suona la pianola gigante) Fao Schwarz sarà presente a Milano con uno store di tre piani, per una superficie complessiva di 600 metri quadrati. Al suo interno giocattoli per ogni gusto ed età: dai Lego alle Barbie, passando per i pupazzi Marvel e i giochi "green" per i piccolissimi.