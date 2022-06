Il "concerto" in strada a sorpresa di Fedez con Tananai e Mara Sattei: fan in delirio. Video

Esibizione speciale lunedì sera per Fedez, che ha tenuto un mini concerto in strada a Milano. Come annunciato sui social, in una live che lui stesso ha definito un po' "pazzarella", il cantante meneghino ha infatti cantato insieme a Tananai e Mara Sattei la loro nuova "La dolce vita", l'ultima canzone pubblicata proprio dal trio.

In piazza Morselli si sono ritrovati centinaia e centinaia di fan degli artisti, che hanno eseguito il brano insieme a loro. Presente, e scatenata, anche Chiara Ferragni, la moglie del rapper di Rozzano.