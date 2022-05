Fedez e J-Ax fanno pace: insieme per un concerto gratuito in piazza Duomo

Fedez e J-Ax si riappacificano e annunciano la loro reunion musicale con un concerto gratuito che si terrà in piazza Duomo il 28 giugno. A dare l'annuncio sono gli stessi rapper milanesi, che lunedì 23 maggio hanno spiegato alla stampa i dettagli del maxi festival con decine di ospiti creato per sostenere la fondazione Tog, impegnata nella cura di bambini con malattie neurologiche.

"Volevo anzitutto fare un regalo alla città di Milano - ha spiegato Fedez durante la conferenza stampa - Siamo in un periodo di forte crisi e quindi donare uno spettacolo gratuito alla cittadinanza mi è sembrato un bel modo per dare linfa alla cosiddetta ripartenza. In più, grazie a uno speciale numero verde, chiunque potrà donare due euro per la causa della fondazione Tog, ridando speranza a tutti quei bambini che lottano contro malattie più grandi di loro.

Sul palco, oltre a Fedez e J-Ax, tanti noti e volti noti dello scenario rap e pop italiano: da Ghali a Miss Keta, passando per Dargen D'Amico, Rhove, Paky, Shiva, Ariete, Miles, Tedua, Mara Sattei, Rose Villain, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada e Mydrama.