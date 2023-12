Perché Fedez e Lazza erano all'Esselunga di viale Papiniano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una passeggiata all'interno dell'Esselunga di viale Papiniano per promuovere il loro drink (e il concorso collegato). È quello che hanno fatto Fedex e Lazza nel pomeriggio di giovedì 7 dicembre. I due rapper hanno autografato diverse lattine che successivamente hanno riposto sugli scaffali.

Non sono mancati neanche i momenti di confronto con i fan. Fedez ha fermato diversi clienti dicendo che se avessero comprato cinque lattine avrebbero potuto partecipare a una lotteria in cui sono in palio 100mila euro.