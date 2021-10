Valcepina querela Fedez per averla chiamata fascista e lui la demolisce così: video

Chiara Valcepina, appena eletta consigliere comunale di Milano con Fdi, ha querelato il noto cantante Fedez per aver commentato su Instagram la sua presenza nella prima puntata dell'inchiesta giornalistica di Fanpage, dove chiaramente l'allora candidata si trovava circondata da personaggi dichiaratamente fascisti, oltre al fatto che lei stessa fosse stata ripresa mentre fa il saluto romano.

Fedez ha commentato con diverse storie la vicenda su Facebook, leggendo parte della diffida, e aggiungendo di aver dimenticato di raccontare la parte dove Chiara Valcepina spiega a Roberto Jonghi Lavarini e a Carlo Fidanza di aver trovato delle escort a cui chiedere il voto in cambio di campioncini di profumo.

Il video del rapper, come quello della prima volta che gli è costato la querela, è stato pubblicato nelle sue storie su Instagram da dove si cancellerà in 24 ore automaticamente, come annunciato dallo stesso Fedez con tono sarcastico verso la richiesta del legale della Valcepina di eliminare dai social il contenuto precedente: "Siamo nel 2021".