Fedez torna a parlare del tumore dopo la guarigione

Fedez racconta la sua lotta contro il tumore al pancreas e lo fa durante la conferenza stampa in cui annuncia la reunion (musicale e personale) con l'amico e collega J-Ax. Il rapper milanese ha raccontanto, non senza qualche momento di commozione, il suo percorso di guarigione dopo la notizia della malattia, spiegando di aver avuto un cancro che fortunatamente non aveva prodotto alcuna metastasi.

"Il mio era un tumore molto raro, che viene a una persona su un milione - ha raccontato Fedez - Per capirci era lo stesso che ha avuto Steve Jobs. Il mio fortunatamente non era diffuso e ora, al 90%, sono in via di guarigione definitiva. Il percorso della malattia è stato sicuramente qualcosa che mi ha cambiato e che mi ha fatto maturare personalmente. Non sono riuscito ancora a parlarne del tutto, ma durante la convalescenza mi sono confrontato con persone che hanno avuto il mio stesso male e mi ha dato molto conforto. Una di queste persone è stato Gianluca Vialli. Le sue parole sono state preziose e parlando con lui mi sono ritrovato a piangere al telefono con una persona che, in fondo, avevo appena conosciuto. È stato un momento molto intenso".