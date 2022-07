Fedez spacca una bottiglia in testa a Salmo: video

Durante il concerto di Salmo a San Siro ci sono stati diversi ospiti, uno di loro era Fedez, presente tra il pubblico e che alla fine è salito sul palco. I due rapper si sono rappacificati dopo una polemica tra i due scoppiata durante i lockdown. Durante la 'presentazione' di Fedez, il cantante milanese si è presentato con una bottiglia di spumante per brindare alla pace e poi ha colpito Salmo in testa. Ovviamente si è trattato di una gag e il dolore di Salmo così come la stessa bottiglia erano una finzione. "Questo per me è l'anno delle good vibes", ha spiegato Salmo. "Vi ricordate il litigio che ho avuto con Fedez? Alla fine ci siamo beccati e abbiamo fatto pace".