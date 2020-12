Fedez regala i soldi delle donazioni a senzatetto e riders di Milano: il video

Una nottata in giro per le strade di Milano regalando pacchettini con 1000 euro in contanti a riders e senzatetto. È il gesto del rapper Fedez, che in diretta su Twitch ha deciso di "spendere" i proventi delle donazioni ricevute dai suoi fan dandoli a sconosciuti bisognosi incontrati per le vie del centro.

A scegliere il "target" di persone a cui donare l'inaspettato pacchetto natalizio, i follower della chat di Twitch, che hanno invitato Fedez a donare i soldi a quattro categorie: senzatetto, riders, operatori ecologici e volontari della croce rossa.