Milano, Vittorio Feltri: "Gallera caprone espiatorio, cacciarlo sputt**a la Regione Lombardia"

“Giulio Gallera è il caprone espiatorio della Regione Lombardia”. A dirlo è il giornalista ed ex direttore di "Libero" e "Il Giornale" Vittorio Feltri, che in un video pubblicato lo scorso 8 gennaio sul gruppo Facebook “Tutti per Giulio Gallera” prende le parti dell’assessore allontanato dalla Giunta Fontana e rimpiazzato con l’ex sindaco di Milano Letizia Moratti.

“Aver licenziato Gallera dopo un anno che lavorava di concerto con l’amministrazione regionale significa sconfessare il lavoro della Giunta stessa - ha dichiarato Feltri - È un errore gravissimo perché significa che da un anno a questa parte la Regione ha fatto schifo e mandare via Gallera significa trovare un caprone espiatorio. È una cosa brutta e orrenda che sputt**a la Regione Lombardia”.