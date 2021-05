Inter, è qui la festa: cori e champagne ad Appiano per lo scudetto. Il video

Festa grande ad Appiano per l'Inter, che mercoledì mattina si è ritrovata al Suning center per la prima volta dopo la vittoria dello scudetto, arrivato domenica grazie al pareggio dell'Atalanta col Sassuolo dopo la vittoria del giorno precedente dei nerazzurri a Crotone.

Al centro sportivo - dove sono apparsi numerosi riferimenti al 19, per celebrare il Tricolore - si sono visti i dirigenti Marotta, Ausilio, Antonello, Zanetti, ma soprattutto il presidente Steven Zhang, che ha ringraziato tutti al grido di "Forza Inter".

A quel punto è stato il momento dello champagne, aperto in stile podio di Formula 1, tra "docce" e cori dei calciatori e di uno scatenato Antonio Conte. Il tecnico, visibilmente felice, ha poi finito la festa portato in trionfo dai suoi stessi ragazzi, che lo hanno preso in braccio e lanciato in aria più volte.

Le immagini della festa dai social del club