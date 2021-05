Festa Inter, Sala rompe il silenzio: "Non si potevano evitare i tifosi in piazza". Video

"Comprendo i timori, ma non si poteva evitare che i tifosi scendessero in piazza per festeggiare". Beppe Sala rompe il silenzio sul maxi assembramento di domenica 2 maggio in Duomo per la festa scudetto dell'Inter.

Il sindaco di Milano, che per due giorni non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito all'accaduto, ha pubblicato nel pomeriggio di martedì 4 maggio un video su Facebook in cui spiega le ragioni dell'amministrazione comunale. "Trovo inopportune le strumentalizzazioni politiche su quanto successo. Era inevitabile che i tifosi scendessero in strada per festeggiare", ha spiegato Sala.