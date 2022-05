La festa dei tifosi rossoneri per lo scudetto del Milan

La gioia dei tifosi del Milan esplode in piazza Duomo intorno alle 19.30, dopo che da Sassuolo arriva il triplice fischio che decreta la vittoria del campionato italiano dopo 11 anni di digiuno. Di fronte alla cattedrale migliaia di supporter rossoneri prendono letteralmente d'assalto la piazza, bloccando il traffico con caroselli di auto e motorini, seguiti da lunghi serpentoni di tifosi in festa.

Per la squadra di Pioli si tratta del diciannovesimo titolo, arrivato dopo un testa a testa con i cugini dell'Inter durato fino all'ultima giornata. "Aspettavamo questo scudetto da 11 anni - raccontano i tifosi rossoneri in piazza - È forse il titolo più bello perché arriva inaspettato. Molti non pensavano che questa squadra avesse i mezzi per vincere, e invece giovani come Theo Hernandez, Maignan e Leao hanno saputo fare la differenza. Il merito, però, va soprattutto all'allenatore. Ha fatto un capolavoro".