Street art, a Milano il nuovo murale degli 'Orticanoodles' per la festa della Repubblica

Ci sono Anna Iberti, la 24enne che prestò il volto alle prime pagine dei giornali dopo il referendum del 1946 per abolire la monarchia in Italia, ma anche le staffette partigiane, e i ragazzi del quartiere Ortica. C'è tutto questo nel nuovo murale inaugurato a Milano dal collettico di street art 'Orticanoodles': un'opera murale grande quanto la facciata del palazzo che lo ospita (in via Cima 39, ndr) inaugurata mercoledì 2 giugno per celebrare, appunto, la festa della Repubblica.

"Esempi del genere ci convincono che siamo sulla strada giusta - ha spiegato il sindaco Beppe Sala, intervenuto alla cerimonia - Una Grande Milano in cui però nei quartieri ci sia vita. Gli abitanti dell'Ortica hanno fatto di questo punto di vista quasi una missione, con un'iniziativa semplice ma non scontata, quella di riempire il quartiere con 30 murales".

"Con queste tre figure abbiamo voluto raffigurare tre momenti importanti della vita della nostra Repubblica - spiega Wally, autore dell'opera e street artist del collettivo 'Orticanoodles' - Anna Iberti è il volto di quel 2 giugno 1946, in cui grazie al referendum in Italia finì la repubblica, così come le staffette partigiane sono simbolo della Resistenza. Poi ci sono i ragazzi che giocano per le strade del nostro quartiere. Loro simboleggiano il nostro presente e il nostro futuro".