Al fischio finale di Sassuolo Milan migliaia di tifosi milanisti presenti in Piazza Duomo hanno esultato. In centro ci sono circa 30mila persone. La questura di Milano sta monitorando la situazione, per il momento non vengono segnalate situazioni critiche.