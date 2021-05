Zhang, Zanetti e Cambiasso, che festa nella sede dell'Inter (e scatta il coro contro i cugini)

Bandiere, applausi, un pizzico di commozione e un pensiero ai cugini. Festa grande domenica nella sede dell'Inter di viale della Liberazione, dove il presidente Steven Zhang, il dirigente Javier Zanetti - storico capitano nerazzurro - ed Esteban Cambiasso - tra i simboli del Triplete - hanno voluto celebrare lo scudetto conquistato grazie alla vittoria a Crotone e il contemporanea pareggio dell'Atalanta a Reggio Emilia col Sassuolo.

I due ex calciatori e il numero uno del club si sono dati appuntamento sul tetto della "casa" della società e hanno salutato i tifosi radunati in strada sventolando un bandierone nerazzurro e saltando al grido di "Chi non salta rossonero è". Evidente la gioia negli occhi dei due ex calciatori - che erano nell'ultima rosa dell'Inter campione d'Italia - e del presidente, che poi sempre sui social ha voluto ringraziare i tifosi, lo staff, i giocatori e l'allenatore Antonio Conte.