Festival della fotografia di San Donato: la mostra "diffusa" con i 77 scatti vincitori del premio "Stenin". Video

Settantasette scatti fotografici in mostra per le vie della città. È il festival della fotogradia di San Donato milanese dedicato ai vincitori del Premio internazionale di fotogiornalismo "Stenin": il concorso nato in memoria di Andrei Stenin, fotoreporter dell'agenzia russa di stampa internazionale Rossiya Segodnya ucciso durante la guerra in Ucraina.

"È un premio che punta principalmente a sostenere i giovani fotoreporter - spiega Alberto Prima, direttore artistico della mostra e ideatore del Festival della Fotografia Etica di Lodi e Codogno - Per venire anche incontro alle esigenze di sicurezza imposte dal Covid abbiamo creato un'esposizione 'diffusa' che si articola in parte qui a Casa Roma e in parte per le strade di San Donato. È un modo per rispettare il distanziamento, ma anche per mettere in contatto lo spettatore e le opere in una maniera differente dal solito. La mostra è gratuita, ma su prenotazione, e gli orari sono consultabili sul sito dell'evento".